محمد عبده: حصار العدو الإسرائيلي لقطاع غزة غير إنساني.. ومعبر رفح مفتوح دائما

قال الإعلامي محمد عبده، إنّ العدوان الإسرائيلي المتواصل يدخل أسبوعه الرابع على قطاع غزة، حيث يفرض حصارا لا إنسانيا على الأهالي ونتج عنه أوضاعا إنسانية غير مسبوقة، لذلك، فإنّ الدولة المصرية تركز جهودها دائمًا بشكل كبير ومكثف على اسمرار إدخال المساعدات وتخفيف الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعاني الأهالي منها.

معبر رفح مفتوح بشكل دائم

وأضاف عبده، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «الدولة المصرية أكدت في أكثر من مناسبة أن معبر رفح مفتوح بشكل دائم ردا على الأصوات والهالة الإعلامية التي تزعم بأنه مغلق».

الدولة المصرية تبذل كل الجهود لدعم غزة

وتابع: «الدولة المصرية أكدت أنها تقدم كل الجهود من أجل مساعدات الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توصيل المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف عن أهلنا في قطاع غزة، وهذه الجهود أسهمت حتى اللحظة في وصول 75 شاحنة حتى الآن للأهالي».