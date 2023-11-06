أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 6-11-2023 في مصر.. انخفاض جديد

شهدت أسعار طن الأسمنت اليوم الاثنين 6-11-2023 استقرارا ملحوظا في الأسواق، وانخفاضا لبعض الأنواع، إذ تراوحت أسعار الانخفاضات ما بين 20 لـ40 جنيها على سعر الطن، إذ سجل سعر طن الأسمنت المخصوص 2200 جنيه.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن الفترة الحالية شهدت انخفاضا في سعر الحديد حال مقارنتها بأسعاره في شهري يونيو ويوليو الماضيين، موضحا أنه في آخر شهرين باتت الأسعار مستقرة في المصانع، ما انعكس على الأسواق، بحسب تصريح له لـ«الوطن».

أسعار الأسمنت اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 6-11- 2023، وفقًا للمعلن من بوابة الحكومة والمصانع والشركات، وهي كالتالي:

أسعار الأسمنت في المصانع

- أسمنت المعلم 2020 جنيها.

- أسمنت السهم 2020 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 2020 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

- وسجل سعر الأسمنت المسلح 2250 جنيها.

- جنوب الوادي 2030 جنيها.

- أسمنت المخصوص 2200 جنيها.

- أسمنت السويس 2240 جنيها.

- أسمنت السويدي 2400 جنيه.

- أسمنت العسكري 2030 جنيها.

- أسمنت النصر 2200 جنيه.

- أسمنت تايتان 2200 جنيها.

- أسمنت المصري 1940 جنيها.

- أسمنت الممتاز 2340 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ2030 جنيها.

- أسمنت حلوان 2240 جنيها.

- العسكري بني سويف 2030 جنيها.

- أسمنت المنيا 2020 جنيها.

- أسمنت التعمير 1970 جنيها.

- أسمنت قنا 1810 جنيهات.

- أسمنت البرج 2410 جنيهات.

- أسمنت أسوان 1780 جنيها.

- أسمنت الصعيد 2100 جنيها.

- أسمنت أسيوط 1310 جنيهات.

- أسمنت النهضة 1800 جنيه.

- أسمنت المصريين 2060 جنيها.

- أسمنت العامرية عادة 2400 جنيه.