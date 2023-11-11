شركات السياحة تبدأ تقديم طلبات تنظيم باقات الحج الجديدة غدا

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة التي ليس لديها أية مشكلات قانونية والراغبة في تنظيم باقات الحج المتنوعة التي أعلنتها الغرفة، ستبدأ غدا الأحد ولمدة أسبوع في إرسال العدد الذي ترغب في تنظيمه من باقات الحج عبر البريد الإلكترونى لغرفة شركات السياحة المصرية.

غرفة السياحة ستقوم بحصرالأعداد التى ترغب الشركات فى تنظيمها

وأضاف لـ«الوطن» أن غرفة شركات السياحة ستقوم بعمل حصر لأعداد باقات الحج التى أرسلتها شركات السياحة وترسلها للجهة الإدارية حتى يتسنى لها تحديد العدد النهائى الذى ستحصل عليه كل شركة من تلك الباقات وفقا لعدد تأشيرات الحج المتاحة،لافتا إلى أن هذه تعتبر المرة الأولى التى يتم فيها تنظيم باقات حج بدون قرعة أو شروط أو قيد على المواطنين.

إتاحة الفرصة للمواطنين المصريين لأداء فريضة الحج

وأشار إلى أن الهدف الرئيسى الذى دعا الجهة الإدارية بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة لطرح باقات حج متنوعة جنبا إلى جنب مع حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج هو إتاحة فرص أكبر للمواطنين المصريين لأداء فريضة الحج خاصة أن هناك الآف المواطنين قد تقدموا للجهات المنظمة للحج أكثر من 10 مرات ولم يكن لهم نصيب فى الفوز بفرصة اداء الحج .