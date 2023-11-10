«السياحة»: يجوز لمن أدى الحج التقدم هذا العام في الباقات الجديدة

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، تفاصيل باقات الحج الجديدة التي ستُطرح هذا العام للمرة الأولى، بعيدًا عن حصة وزارة السياحة والآثار من تأشيرات الحج المخصصة لمصر، موضحًا أنّ تلك الباقات ستنظمها شركات السياحة وتحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

تفاصيل باقات الحج الجديدة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه سيسمح للمواطنين الذين أدوا الحج قبل ذلك، بالسفر للحج هذا العام من خلال تلك الباقات، كما سيُسمح لمن تقدموا إلى حج القرعة وحج الجمعيات الأهلية والحج السياحي ولم يوفقوا في الفوز، بالحصول على تلك الباقات دون دخول القرعة.

وأشار المصدر إلى أنّ باقات الحج الجديدة ستكون متنوعة ما بين اقتصادى طيران و5 نجوم، لافتًا إلى أنّ تلك الباقات لن تشمل المستوى البري، موضحًا أنّ هذه الباقات لن تًوزع على جميع شركات السياحة، إذ ستكون مخصصة فقط للشركات التي لديها رغبة في تنظيمها.

اختيار عدد التأشيرات

وأوضح المصدر أنّ لكل شركة سياحة الحق في اختيار عدد التأشيرات التي ترغب في تنظيمها على أنّ يُعرض ذلك على الجهة الإدارية، لتحديد الأعداد التي ستحصل عليها، مشيرًا إلى أنّ عدد تأشيرات الحج المخصصة لتلك الباقات تٌقدر بنحو 28 ألف تأشيرة.

يُشار إلى أنّ غرفة شركات السياحة، ستبدأ بعد غدٍ الأحد، وحتى يوم 19 نوفمبر الجاري، في تلقي طلبات الشركات الراغبة في تنفيذ باقات الحج المتنوعة التي تُنظم للمرة الأولى هذا العام.