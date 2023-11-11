أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم السبت 11-11-2023

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الأسمنت اليوم السبت 11-11-2023 في مصر، إذ شهد ثباتا بعدما سجل ما قيمته 2466 جنيها لطن الأسمنت الرمادي.

أسعار الأسمنت اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم السبت 11-11-2023 في مصر خلال بداية التعاملات، حيث يتفاوت أسعار الأسمنت بحسب النوع والاستخدام سواء كان للتسليح أو لأعمال التشطيب، ذلك وفق المصنع، إذ يضاف إليه هامش الربح وتكلفة النقل قبل الوصول إلى المستهلك.

أسعار الأسمنت في المصانع

- أسمنت المعلم 2060 جنيها.

- أسمنت السهم 2060 جنيها.

- أسمنت الفهد 2050 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 2080 جنيها.

- أسمنت مسلح 2320 جنيها.

- جنوب الوادي 2080 جنيها.

- أسمنت المخصوص 2290 جنيها.

- أسمنت السويس 2300 جنيها.

- أسمنت المهندس 2250 جنيها.

- أسمنت تايتان 2080 جنيها.

- أسمنت المصري 2080 جنيها.

- أسمنت الممتاز 2100 جنيه.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ2060 جنيها.

- أسمنت حلوان 2300 جنيه.

- العسكري بني سويف 2070 جنيها.

- أسمنت المنيا 2120 جنيها.

- أسمنت البرج 2410 جنيهات.

- أسمنت السويدي 2450 جنيها.

- أسمنت العسكري 2100 جنيه.

- أسمنت النصر 2200 جنيه.

- أسمنت السد العالي 2170 جنيها.

- أسمنت أسوان 2180 جنيها.

- أسمنت الصعيد 2250 جنيها.

- أسمنت أسيوط 2250 جنيها.

- أسمنت التعمير 2200 جنيه.

- أسمنت قنا 2250 جنيها.

- أسمنت الماكس 2200 جنيه.

- أسمنت النهضة 2220 جنيها.

- أسمنت المصريين 2210 جنيهات.

- أسمنت العامرية عادة 2430 جنيها.