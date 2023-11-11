«المنشآت الفندقية»: تعديل موعد القافلة السياحية لجدة والرياض لـ10 ديسمبر

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه جرى تعديل موعد إطلاق هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة للقافلة السياحية إلى المملكة العربية السعودية، وبالتحديد لمدينتي جدة والرياض والتي كان محددا تنظيمها خلال النصف الثاني من الشهر الجاري لتكون خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر 2023.

هيئة تنشيط السياحة تعكف على إعداد البرنامج التفصيلي للقافلة

وأضاف «عاقل» خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على كل فنادق الجمهورية، أن هيئة تنشيط السياحة تعكف حاليا على إعداد البرنامج التفصيلي للقافلة وكذلك إجراء الحجوزات الخاصة بمقر انعقاد ورشتي العمل وحفل العشاء، موضحا أن الغرفة ستوافي الفنادق الراغبة في المشاركة بالقافلة بكافة التفاصيل فور الانتهاء منها.

منتدى الأعمال المصري الجزائري

وفي سياق متصل وفي إطار بناء آلية للتعاون الاقتصادي بين مصر والجزائر وعلى هامش وبحضور وزراء التجارة والصناعة من الجانبين، دعا الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، غرفة المنشآت الفندقية إلى المشاركة في منتدى الأعمال المصري الجزائري والمقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 10 صباحاً بمقر مركز مصر للمعارض الدولية قاعة المنارة.