«المنشآت الفندقية» تشدد على ضرورة التأكد من تطهير الغرف وتهويتها

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه في ضوء ظاهرة انتشار حشرة بق الفراش ببعض الدول الأوروبية المصدرة للسياح، وما أثارته هذه الظاهرة من موجة قلق، لأن تلك الحشرة يمكن أن تتواجد في كل الأماكن، إلا أن الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى تعد نقطة انتشار رئيسية.

اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الإستباقية

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كافة فنادق جمهورية مصر العربية، أنه نظرا لانتشار هذه الآفة بشكل سريع، وخوفاً على تأثر المقصد السياحي المصري من تلك الحشرة لما لها من تأثير سلبي، فإن الغرفة تهيب بكافة الفنادق ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاستباقية لمنع انتقال أو تفشي تلك الحشرة لأنها تشكل مخاطر صحية كبيرة.

الإجراءات الوقائية

وطالب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، من كافة الفنادق، التأكد من تطهير الغرف بعد مغادرة كل نزيل، والاهتمام بالتهوية الجيدة للغرف، وغير ذلك مما يعتبر لازماً من إجراءات وقائية.