أمطار رعدية تضرب 17 محافظة غدا.. تصل إلى القاهرة الكبرى

تشهد المحافظات غداً السبت فرص سقوط أمطار متوسطة تصل إلى رعدية، تمتد إلى القاهرة الكبرى بنسبة تصل إلى 40% على مدار اليوم، وسط تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية.

وجاءت أماكن سقوط الأمطار غدا في 17 محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، بورسعيد، دمياط، بني سويف، المنيا، الفيوم، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، أسيوط، سوهاج»، وتكون متوسطة إلى رعدية تتراوح نسبتها من 30% إلى 40%.

أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي «الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ»، إذ يسود بهم طقس غائم جزئيا على مدار اليوم.

درجات الحرارة غدا السبت

وعن درجات الحرارة المتوقعة غداً تسجل أعلى درجة للعظمى في محافظات جنوب الصعيد وتبلغ 36 درجة مئوية، وأقل درجة للعظمى في محافظات السواحل الشمالية الغربية وتبلغ 27 درجة مئوية.

وعن سرعة الرياح تسجل أقصى سرعة لها في محافظات القاهرة الكبرى، وتبلغ سرعتها 26 كيلومترا في الساعة، وأقل سرعة في محافظات شمال الصعيد 20 كيلومترا في الساعة.

وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر الأحمر والمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة يتراوح ارتفاعها من نصف متر إلى متر وتكون شمالية غربية.