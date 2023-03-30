أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. بينها الإسكندرية ودمياط

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدًا في بعض المحافظات، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وطقس بارد ليلاً لطيف نهاراً.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات أوضح بيان الأرصاد تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي: «البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، الإسكندرية، دمياط»، وذلك من بنسبة تصل إلى 20% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار غدا

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية وهي: «بورسعيد، السويس» طقس بارد ليلاً ونهارا مع فرص لسقوط الأمطار المتوسطة التى تصل نسبتها إلى 30% على فترات متفاوتة وسط تكون الغيوم الجزئية.

وأوضحت الأرصاد الجوية انعدام فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات جنوب الصعيد، شمال الصعيد، جنوب سيناء، البحر الأحمر، القاهرة الكبرى، جنوب الوجه البحري.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط غدا الجمعة توقعت الهيئة أن تكون معتدلة يصل يتراوح ارتفاعها من 1.5 إلى 2 متر وتكون شمالية غربية.

وفيما يتعلق بحركة الأمواج في البحر الأحمر غدًا، أشارت هيئة الأرصاد الجوية أنها تكون مضطربة جدا يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار على أن يكون اتجاهها شمالية غربية.

وتتعرض محافظات شمال الصعيد إلى انخفاض في درجات الحرارة إذ سجلت أقل درجة حرارة للصغرى في محافظتى أسيوط والمنيا إذ بلغت 10 درجات مئوية، وناشدت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.