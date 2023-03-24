أماكن سقوط الأمطار غدا السبت 25-3-2023 في المحافظات.. غزيرة إلى رعدية

أماكن سقوط الأمطار غدا السبت 25-3-2023 في المحافظات أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر قبل قليل، وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة إذ تشهد البلاد موجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة إلى رعدية على مختلف المحافظات، والتي بدأت مساء اليوم وتستمر على مدار غدا ويوم الأحد المقبل 26 مارس.

أماكن سقوط الأمطار غدا السبت 25-3-2023 في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا السبت 25-5-2023 في المحافظات، تضمن البيان تعرض السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري إلى سقوط أمطار غزيرة على مدار اليوم مع رياح تصل سرعتها إلى 34 كيلو متر في الساعة.

فرص سقوط الأمطار غدا السبت في المحافظات

كما تتعرض محافظات القاهرة الكبرى إلى سقوط أمطار غزيرة على فترات متفاوتة ونشاط للرياح التى سجلت سرعتها 30 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

وجاءت أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات أيضا في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وتصل إلى حد السيول في جنوب سيناء ونشاط للرياح التي بلغت سرعتها 39 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة

أمطار غزيرة على المحافظات غدا

وتتعرض محافظات شمال الصعيد إلى سقوط أمطار غزيرة على الفيوم وبني سويف وتكون متوسطة على المنيا، وسجلت العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة وبلغت سرعة الرياح 39 كيلو متر في الساعة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا السبت في محافظات جنوب الصعيد مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة إذ بلغت سرعتها 39 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.