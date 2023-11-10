«علوم سوهاج» تحصد المركز الأول في بطولة تنس الطاولة على مستوى الجامعة

حصدت كلية العلوم بجامعة سوهاج على المركز الأول على مستوى جامعة سوهاج في بطولة تنس الطاولة طلبة وعلى المركز الرابع طالبات، بعد مباراة قوية بين كليتي العلوم والطب في الدور قبل النهائي للبطولة.

وانتهت نتيجة المباراة لصالح كلية العلوم بنتيجة 3 -1 صعد فريق الكلية للمباراة النهائية لمواجهة فريق كلية الحاسبات والمعلومات، وانتهت المواجهة الأولى لصالح كلية العلوم بنتيجة 2_صفر، حيث تفوز بالمركز الأول على مستوى جامعة سوهاج.

تقدم أوجه الدعم لتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تقدم أوجه الدعم لتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمنظومة الرياضية، والعمل على استغلال طاقات الطلاب وتحويلها إلى طاقة إيجابية للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف الدكتور حازم المشنب عميد الكلية أن البطولة تمت تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمود عبد العليم منسق عام الأنشطة الطلابية، وكابتن عبد العزيز السيد أحمد مسؤول النشاط ومدير الإدارة، حيث ضم فريق تنس الطاولة للطلاب كلاً من بشار مجدي الفرقة الثالثة، ومصطفى عاطف الفرقة الرابعة، ويسى مجدى الفرقة الثالثة، وأدهم سامح الفرقة الأولى، كما ضم فريق الطالبات كلاً من نيرمين ناصر الفرقة الثالثة، وهبه صالح الفرقة الثالثة، ويارا عبد اللطيف الفرقة الثانية.