عشرات الشهدات والجرحى في استهداف الاحتلال الإسرائيلي للنازحين وسط غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد عشرات المواطنين، وجرح آخرين، في قصف استهدف النازحين على شارع صلاح الدين بمنطقة وادي غزة وسط القطاع.

وأوضحت أن عشرات الشهداء وصلوا لمستشفى شهداء الأقصى، إثر استهدافهم بالقصف، وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اثنين من سائقي الإسعاف، أثناء عودتهم من جنوب القطاع إلى شماله، رغم حصولهم على تنسيق من بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أبلغتهم بإمكانية عودة سيارات الإسعاف التي كانت محتجزة جنوب القطاع منذ الأمس، بعد نقلهم الجرحى الى معبر رفح البري.

وفي سياق متصل، أفادت بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة مواطن برصاصة في الصدر.

الهلال الأحمر الفلسطيني

وقال ضابط الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني فرع بيت لحم رامي نوفل، إن الشاب محمد علي عزية، أصيب برصاصة في الصدر، وإن قوات الاحتلال منعت الطاقم الطبي من الاقتراب منه وتقديم الإسعاف له، بل تم الاعتداء عليهم بالضرب، قبل اعتقاله.

وفي مخيم الدهيشة جنوبا، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين وفتشتها، وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عاطف إبراهيم دعامسة، بعد دهم منزله وتفتيشه.