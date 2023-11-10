«الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام القادمة.. أمطار رعدية وشبورة

تشهد حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات فرص سقوط أمطار تمتد إلى الخميس 16 نوفمبر، مع استمرار نشاط للرياح المصاحبة للسحب الرعدية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة مع تكون الغيوم الجزئية، وتأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق حتى منتصف الأسبوع

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات تشهد البلاد يوم الأحد 12 نوفمبر تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية بداية من الساعة 4 فجراً حتى 8 صباحا، مع فرص سقوط أمطار رعدية إلى متوسطة على محافظات شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة في المحافظات

وتشهد حالة الطقس في المحافظات يوم الثلاثاء 14 نوفمبر والخميس 15 نوفمبر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء والبحر الأحمر وتكون رعدية أحياناً بنسبة تصل إلى 30%، مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد.

فيما جاء طقس الخميس 16 نوفمبر غائم جزئيا على جميع المحافظات مع فرص سقوط أمطار تكون متوسطة على محافظات السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.