حملات لإزالة تعديات ومخالفات بناء علي أراضي الدولة في الدقهلية

شنت مراكز محافظة الدقهلية قيامها حملات إزالة تعديات ومخالفات بناء مخالف على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات وجرى إزالة التعديات بهدف التصدي لها والتخلص منها في المحافظة.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بالدقهلية

في مركز ومدينة دكرنس نفذت رئاسة مركز ومدينة دكرنس حملة لإيقاف أعمال حفر مخالفة في منطقة طريق محطة القطار، وتم أيضا متابعة أعمال البناء وفحص رخص المباني للتأكد من عدم وجود أي مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاَ للقانون.

وأكد المركز في بيان لها أنه سيتم استبعاد أي موظف أو مسؤول متقاعس عن أداء عمله، لافتا إلى أنه لا تهاون في حق الدولة، وسيتم التصدي بكل حزم لأي تعديات تتم على دون ترخيص في ظل بناء مدينة جديدة.

وشن مركز ومدينة شربين حملة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالمدينة والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الطريق العام واستغلاله في عرض المنتجات والبضائع التي تؤدي إلى عرقلة حركة المرور ورفع الإشغالات الثابتة والمتحركة؛ حفاظا على السيوله المرورية.