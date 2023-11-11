حزب حماة الوطن: توجيه تبرعات حملة السيسي لصالح غزة دعوة إنسانية

قال الدكتور عمرو سليمان أمين أمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن قرار حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بخفض أوجه الدعاية الانتخابية إلى الحدود الدنيا؛ نظرا للظروف التي تمر بها فلسطين، والدعوة لتحويل تبرعات الحملة لصالح غزة، يمثل هذا النسق الإنساني الذي يذهب إليه الرئيس السيسي في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء في غزة على يد الكيان الغاصب.

وأضاف «سليمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا القرار يدل على إنسانية الرئيس السيسي، ومعايشته لهموم الدول العربية والقضية الفلسطينية التي هى هم الدولة المصرية منذ النكبة عام 1948، وهو ليس غريبا على الرئيس السيسي أن يقوم بهذا الأمر، ويدعوا هذه الدعوة الإنسانية.

وأشار أمين أمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن، إلى أن هذه الدعوة تحمل كثيرا من الرسائل أهمها أن الدولة المصرية لا تؤثر انتخابات الرئاسة واستحقاقها على هموم الأبناء في فلسطين، وما يدعوا إليه الكثيريين في محاولة مس الدولة المصرية، ومس سمعتها بأي شكل، هذه هى الدولة والرئيس الذي فضل أن تذهب أموال الدعاية لصالح الأشقاء في غزة.