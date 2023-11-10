حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن» أنه جرى شن حملة مكبرة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام وضبط الأسواق.

حملات تموينية بالإسكندرية

وأشار «القلش» أنه بناءاً على تلك التعليمات، فقد قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة أسفرت عن التالي:

- تحرير 69 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 23 محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين

- تحرير محضر توقف لمحطة تموين سيارات

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر

- تحرير 14 محضرا عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 18 محضرا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة

كما قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التى أسفرت عن .

- تحرير 24 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص.

- تحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين.

تحرير محضرين لمحطتين تموين سيارات مخالفين

- تحرير 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر

- تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 12 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

حملة وسط الإسكندرية

وأضافت المهندس محمود القلش، قيام إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن الآتى:

- تحرير 13 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر لأحد ثلاجات حفظ المواد الغذائية مخالفة

- تحرير محضرين توقف مخازن تموينية

- تحرير 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية

تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

تموين العجمي وغرب والجمرك

كما قامت إدارة تموين العجمي برئاسة ريهام عبدالقادر مديرة الإدارة وفريق العمل التابع لها بحملات فى نطاق الإدارة التى أسفرت عن .

- تحرير 30 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير 14 محضرا عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 13 محضرا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

وقام المركز التمويني الشامل لحى غرب و الجمرك برئاسة الأستاذ محمد عادل مدير الإدارة و إشراف الدكتورة أماني الجزار رئيسة الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن الآتي :

- تحرير 39 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير 3 محاضر لبقالين تموين مخالفين

- تحرير محضر حيازة طن أرز مجهول المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة

- تحرير 5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير محضرين حيازة سجائر مجهولة المصدر

- تحرير 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام