الصحة الفلسطينية: نزوح 1.6 مليون شخص من سكان قطاع غزة 

قدّرت وزارة الصحة الفلسطينية، العدد التراكمي للنازحين منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بأكثر من 1.6 مليون شخص، أي ما يعادل 70% من سكان قطاع غزة، في الوقت الذي تبدو فيه معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كاف لتلبية احتياجاتهم.

160.000 نازح قسري

وقالت الوزارة في تقرير لها، إنه يتواجد حوالي 160.000 شخص جرى ترحيلهم بشكل قسري في 57 منشأة تابعة للأونروا بالشمال، ومع ذلك، لم تعد الأونروا قادرة على تقديم الخدمات في تلك المناطق وليس لديها معلومات دقيقة عن احتياجات الناس وظروفهم منذ التهجير القسري الإسرائيلي والإخلاء القسري للعاملين في المجال الإنساني في 12 من شهر أكتوبر الماضي.

وقف المجازر بحق المستشفيات

وفي سياق متصل، ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة بوقف المجازر بحق المستشفيات ومن فيها من مرضى وطواقم طبية ونازحين، مؤكدة أن الكارثة التي تحدث في غزة الآن لم يشهدها التاريخ الفلسطيني والعالمي.. مستشفيات تحاصر وتقصف ويقتل من فيها على مرأى العالم بأسره.

وأشارت إلى أن 20 مستشفى من أصل 35 توقفت تماماً وخرجت عن الخدمة، حيث باتت غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى، مؤكدة أن ما يجري الآن بحق المستشفيات هو قرار بقتل من فيها، حيث بات الجرحى يرتقون بسبب نفاد الوقود والمستهلكات الطبية.