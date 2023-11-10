إصابة عامل في انقلاب سيارة نقل وسقوط حمولتها بأكتوبر

أصيب عامل في انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالزلط، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالزلط وإصابة عامل بطريق الواحات بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم محمد داود رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة مقطورة محملة بالزلط قيادة سائق عمره 40 عاما اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب السيارة وسقوط الحمولة بالطريق العام وإصابة عامل كان بصحبته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.