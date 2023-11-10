رئيس وفد مركز الملك سلمان للإغاثة: نسعى لإدخال أكبر كميات من المساعدات إلى غزة

قال الدكتور مبارك الدوسري، رئيس بعثة مركز الملك سلمان للإغاثة، إن المساعدات لا تزال مستمرة من المملكة العربية السعودية عبر جسر جوي من الرياض إلى مطار العريش ونقلها للدخول عبر قطاع غزة.

وأضاف «الدوسري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معبر رفح المصري هو بوابة إدخال المساعدات من دول العالم إلى قطاع غزة، وجرى التنسيق على أعلى مستوى واليوم على مشارف معبر رفح للتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لتصنيف المساعدات وإدخال الأكثر احتياجا منها إلى الأشقاء في فلسطين.

الدوسري: راعينا أن تكون المساعدات ملمة بكل القطاعات

وقال «الدوسري»، إن المساعدات تضمنت متطلبات الإيواء والغذاء وأيضا المستلزمات الطبية والصحية، لافتا إلى أن الجهود مستمرة لإرسال أكبر قدر من المساعدات ونتقدم بالشكر لكل القطاعات المصرية التي تعمل على تسهيل وصول المساعدات إلى مطار العريش ودخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح لمساعدة أشقائنا في غزة.

وكانت وصلت الطائرة الأولى أمس الخميس، مُحملة بكمية كبيرة من المواد الغذائية والطبية تجاوزت 35 طناً تقريبا، نقلت على الفور إلى المخازن الاستراتيجية للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش.