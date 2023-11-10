استمارة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445.. ننشر الرابط

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023، حتى يوم 30 من ذات الشهر، موضحة أنه لن يتم الالتفات لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

استمارة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريا

وأعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج، عن تحميل استمارة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، من خلال هذا الرابط التالي: « https://drive.google.com/file/d/1YfifQAs9AfmeQAI6oNgv9WSW1PMZWfGa/view?fbclid=IwAR35oDkOdIsuPclbkg32doMDN6I-nGZ2Px0rukVcSb_IZIoY3zqeV81Ugpw »

وأفاد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه سيتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم «بحد أقصى مرافق واحد» من أحد الأقارب.

وأضاف «عبد الموجود»، أن طلبات الحج تقدم للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء الفريضة، وتوقع على صحتها وتتحمل مسئوليتها في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم المقبل.

التقدم بطلبات الحج من خلال بوابة الحج الموحدة

وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه يجوز للراغبين في الحج المستوفيين لجميع الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج من هذا الرابط https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml، بعد دفع الرسوم اللازمة.

وأضاف، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج، لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين، وجرى تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم «0237619909».