رابط بوابة الحج الموحدة.. يبدأ تقديم حج الجمعيات عليها 14 نوفمبر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية سنة 1445 هجريا- 2024 ميلاديا، بداية من الثلاثاء المقبل، ومستمرة حتى 30 من الشهر ذاته، وأنه يمكن التقديم من خلال رابط البوابة الموحدة للحج.

رابط بوابة الحج الموحدة

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، رابط بوابة الحج الموحدة، المخصص للذهاب للحج لعام 1445 هجريا.

ويمكن التقديم على حج القرعة، التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الدخول بوابة الحج المصرية الموحدة، من هــــنا

وكشفت أن ذلك سيكون بداية من الثلاثاء المقبل 14 نوفمبر 2023.

وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أيمن عبد الموجود، أنه سيجري توزيع النموذج المعد، لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية، على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها.

وأضاف أنه يجري استيفاؤه من الراغبين في الحج، والمرافق لهم «بحد أقصى مرافق واحد»، من أحد الأقارب، إذ تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية، التي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج.

وتوقع على صحتها، وتتحمل مسؤوليتها في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم، أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية، وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم المقبل.

كما أنه يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكل الشروط، التقدم بطلباتهم إلكترونيًا، من خلال البوابة الموحدة للحج، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

وأشار «عبد الموجود»، إلى أن الطلب يعتبر تحت المراجعة، لحين البت في صحة البيانات من المتقدم على البوابة من عدمها، من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفي حالة عدم صحة بيانات المتقدم، تتولى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.

ويذكر أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج، لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين، وجرى تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على الرقم 0237619909.