تتجه أعين المواطنون خلال الأيام القادمة إلى نتيجة قرعة الحج 2024، إذ يبحث الأهالي موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة البحيرة والبيانات المطلوبة، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية مع فعاليات القرعة بالمحافظات التي من المقرر أنّ تنطلق السبت المقبل، وذلك بداية من السبت 11 نوفمبر وحتى الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري

موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة البحيرة

وعن موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة البحيرة والبيانات المطلوبة أعلنتها مديرية أمن المحافظة وتعرضها «الوطن» خلال السطور التالية.

أعلنت وزارة الداخلية إعلان قرعة الحج 2024 بمديرية أمن البحيرة يوم الاثنين القادم 13/11/2023، على أن تجرى القرعة في ذات اليوم بمحافظات « بورسعيد، الغربية، بنى سويف، جنوب سيناء، أسوان».

الأوراق المطلوبة في قرعة الحج 2024 في محافظة البحيرة

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة في قرعة الحج 2024 في محافظة البحيرة، جاءت كالآتي:-

- الاسم طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

- كتابة الرقم القومي.

- رقم الهاتف المحمول

- إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية. 2024

- مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق.

- إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة