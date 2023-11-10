وكيل تضامن كفر الشيخ تتفقد مشروعات «حياة كريمة» بمطوبس

تفقدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، قرية برمبال التابعة لمركز مطوبس، لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالقرية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، والوقوف علي أهم المستجدات، وما تم تنفيده حتى الآن، وما سيتم تنفيذه الفترة القادمة، وذلك برعاية الدكتورة نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الحميد، مدير إدارة الحماية بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وإسلام أبو زيد، مدير الشئون القانونية، ومحمد الخطيب، مدير الإدارة الاجتماعية بمطوبس.

زيارة مشروع مركز تنمية الأسرة ببرمبال

وقامت وكيل الوزارة، بزيارة مشروع مركز تنمية الأسرة ببرمبال، ومركز التأهيل الشامل لذوى الاحتياجات وهم من المشروعات التنموية الجاري العمل فيها بمبادرة «حياة كريمة» بمطوبس.

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي: مشروعات «حياة كريمة» مشروعات تنموية قومية

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ مشروعات «حياة كريمة» مشروعات تنموية قومية الهدف منها تحسين ظروف المعيشة للمواطن المصري، وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، وتستهدف الأسر الأكثر احتياجاً فى التجمعات الريفية وكبار السن وذوى الهمم.