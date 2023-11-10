تتلمذ على يد سليم سحاب ودعم فلسطين.. 8 معلومات عن المطرب الراحل شريف شاكر

فارق الفنان الشاب شريف شاكر، الحياة منذ قليل بعد معاناة مع المرض، وأعلن الملحن بلال سرور وفاة شاكر، وكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك ياشريف ويجازيك خير عن صبرك على مرضك»، ويرصد «الوطن» أهم معلومات عن الراحل شريف شاكر.

معلومات عن الفنان الراحل شريف شاكر

- أصيب شريف بسرطان الدم عام 2018.

- اكتشف شريف المرض بالصدفة، حيث عانى من الآم في البطن، وبزيارة الطبيب كشفت التحاليل أنه مصاب بسرطان الدم.

- تعافى شريف شاكر في الفترة الأخيرة قبل أن يهاجمه المرض مرة أخرى.

- فقد شريف 30 كيلو من وزنه بسبب مرضه.

- ألف كتابا عن فترة مرضه وحمل عنوان «هرجع أقوى»، وجر طرحه بمعرض الكتاب العام الماضي.

- قال شريف شاكر في حوار سابق، إنه مر بعدد كبير من المراحل خلال مرضه، أكثر صعوبة هي بداية تلقي الكيماوي وتغيير فصيلة دمه، بجانب خوضعه للعمليات وغيرها من التفاصيل.

- شريف قضى طفولته بالمملكة العربية السعودية، قبل أن يعود لمصر في عمر 16 عاما.

- حصل على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية.

تلميذ على يد سليم سحاب

أحب شريف الغناء منذ صغره، وتتلمذ في دار الأوبرا المصرية على يد كل من المايسترو محمد عبد الستار، والمايسترو سليم سحاب.

ومن أبرز أغانيه التي قام بطرحها «عمري ابتدا، نقطة سواد»، وتعد آخر أغانيه «سيرتك جميلة» والتي قام بطرحها في فبراير 2022 وحققت ربع مليون مشاهدة على يوتيوب.

شريف شاكر عانى فترة كبيرة من مرض السرطان، وظل يوثق رحلته مع المرض وكان آخر البوستات التي كتبها على فيسبوك الخاص به :«طول ما شمس الدنيا طالعة .. بنورها جايبة أمل كبير 30 يوما عناية مركزة اللهم اشفني واشف كل مريض يتألم ونصر يارب أهل فلسطين».