بدء حفل «حياة كريمة» لتخريج أول دفعات «فاليو» بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء فلسطين

بدأ حفل تخرج الدفعة الأول من برنامج «فاليو» الذي تنظمه مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا، بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء فلسطين.

ويشمل الحفل تسليم شهادات تخرج الدفعة الأولى من خريجي البرنامج، وتكريم متطوعي «حياة كريمة» من البرنامج من مختلف الجامعات على مستوى محافظات مصر.

تنمية ثقافة التكافل الاجتماعي

وقالت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، إن المبادرة تهدف لتنمية ثقافة التكافل الاجتماعي، ونشرها في مختلف المحافظات، وهذا ما يقوم به متطوعي حياة كريمة والممثلين في المحافظات المختلفة، وبذلوا جهدا كبيرا جدا لتحقيق أهداف المبادرة، لذلك أطلقنا يوما لمتطوعي حياة كريمة لتكريمهم.

فيلم قصير عن برنامج فاليو

وبدأ الحفل بعرض فيلم قصير عن برنامج فاليو، للتعريف بمفهوم وأهمية البرنامج، الذي يهدف تعليم الشباب قيم التطوع والمواطنة والمسئولية المجتمعية، وتخريج سفراء لتعزيز قيم الانتماء للمواطنة للمشاركة في المجتمع بإيجابية، وتنمية قيم التعاون والتسامح داخلهم، ونجح البرنامج خلال 5 شهور في تخريج 5000 طالب.