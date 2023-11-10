حياة كريمة في سوهاج.. إنهاء 90% من مشروع الصرف الصحي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج الانتهاء من 90% من مشروع صرف صحي الحسامدة المقام بمركز ومدينة طما، فضلا عن الانتهاء من عدة مشروعات بإطار فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير الري المصري حياة كريمة.

قالت المهندسة هويدة شافعي رئيس مركز ومدينة طما لـ«الوطن»، إن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أطلق حملة «من حقك تعرف»، وهى في إطار حرص القيادة السياسية على توجيه المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بأهمية المشروعات التي يتم تنفيذها وإبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة المصرية.

حقك تعرف ندوة للتعريف بحياة كريمة بسوهاج

أضافت «الشافعي»، أن الوحدة المحلية نظمت ندوة بعنوان «حقك تعرف»، لتوعية المواطنين بأهمية المشروعات التي تقدمها الدولة تم خلالها تقديم شرح مبسط لبعض مشروعات حياة كريمة ونسب تنفيذها حيث جرى تنفيذ أكثر من 90% بخصوص مشروع الصرف الصحي بقرية الحسامدة، وكذلك كابلات الفيبر، وتغير خطوط مياه الشرب من مواسير إسبوستس إلى مواسير بلاستيكوفور، والانتهاء من جميع البنية التحتية بالمبادرة حياة كريمة بالمركز، ورصف جميع الطرق خلال الأيام المقبلة.

خدمات المجمع الحكومي بسوهاج

كما تم إنشاء المجمع الحكومي والذي يشمل سبع خدمات يقدمها للمواطن منها،

-مكتب بريد

-سجل مدني

-وحدة محلية

-وحدة تضامن اجتماعي

-مركز تكنولوجيا

-شهر عقاري

-مكتب عمل لخدمة المواطنين.