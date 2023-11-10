«حياة كريمة» تبدأ استعدادات حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج «Value»

بدأت «حياة كريمة» الاستعدادات لتدشين حفل تخرج الدفعة الأولى لبرنامج Value الذي تنظمه المبادرة، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا، وسوف يشهد الحفل تخرج الدفعة الأولى من خريجي برنامج فاليو، وتكريم متطوعي حياة كريمة من البرنامج من مختلف الجامعات على مستوى محافظات مصر.

حفل تكريم متطوعي حياة كرمية

وقالت مروة سيد، عضو إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، لـ«الوطن»: إننا نشهد اليوم حفل تكريم يوم متطوعي حياة كريمة، وسوف يتم تكريم كل المتطوعين الذين شاركوا في تدريب برنامج فاليو بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسوف يتم تكريم المتطوعين الذين شاركوا بالفعل في مبادرات أو المعسكرات التابعة لحياة كريمة على أرض الواقع.

تسليم شهادات الفترة التدريبية

وأضافت عضو حملات التوعية بحياة كريمة، أن سوف يتم تسليم المتطوعين وخريجي الدفعة الأولى من برنامج فاليو شهادات الفترة التدريبية لكل متطوع منهم، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتنظم حياة كريمة حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج فاليو بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا.