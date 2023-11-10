إقبال كبير على حدائق أنطونيادس بالإسكندرية.. اعرف مواعيدها والأسعار

شهدت حديقة أنطونيادس التراثية بالإسكندرية، انتعاشاً كبيراً في السياحة بها خلال الأيام الحالية من فصل الخريف بسبب اعتدال الطقس، حيث نشرت إدارة الحديقة صورا توضح مدى الإقبال الكبير عليها خلال الأيام الماضية وبالتحديد اليوم الجمعة ما يجعلها فرصة جيدة للتنزه.

أجمل أماكن التنزه في الإسكندرية

وأكدت إدارة حدائق أنطونيادس، في بيانها، على كونها تعد أحد أجمل أماكن التنزه في الإسكندرية بالتحديد بعد التطوير الذي طرأ عليها ودعت كافة المواطنين لاستغلال الفرصة لقضاء أوقات مميزة بها.

وتقدم «الوطن» مواعيد دخول الزائرين لحديقة أنطونيادس وأسعار الدخول، إذ يتم تغييرها حسب الأيام، وذلك حسب الإعلان الرسمي من إدارة الحدائق.

سعر دخول حديقة أنطونيادس

- سعر دخول الفرد 10 جنيهات.

- يتغير سعر دخول الفرد أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية لتصل التذكرة إلى 15 جنيها للفرد الواحد.

- سعر دخول السيارة 20 جنيها.

مواعيد دخول حديقة أنطونيادس

تفتح حديقة أنطونيادس أبوابها أمام الزائرين بشكل يومي من 8 صباحا إلى 12 منتصف الليل.

محافظ الإسكندرية: حديقة أنطونيادس ذات طابع مهم

من جهته أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لـ«الوطن»، أن حديقة أنطونيادس ذات طابع مهم وتعد أحد أهم الحدائق التراثية في مصر وعلى مستوى العالم، خاصة أن المحافظة بها كم كبير من المواقع التراثية على مر العصور.

وأشار اللواء محمد الشريف، إلى أن التطوير الذي طرأ عليها أعادها كونها مزارا سياحيا سواء للمصريين أو السياح الأجانب.