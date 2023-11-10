أمطار أسوان اليوم.. رياح غربية وتراجع درجات الحرارة

شهدت محافظة أسوان اليوم، سقوط أمطار رعدية متوسطة ونشاطا للرياح على المناطق الغربية، بينما حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي المركبات خلال سقوط أمطار أسوان اليوم، وطالبتهم بضرورة اتباع تعليمات المرور خلال القيادة على الطرق منعا لوقوع حوادث مرورية.

أمطار أسوان اليوم وتراجع في درجات الحرارة

وتوقعت الأرصاد تراجع درجات الحرارة اليوم في أسوان بنحو درجتين، وهو الأمر الذي أدى إلى سقوط أمطار أسوان اليوم، ما بين خفيفة ومتوسطة على مدن وقرى المحافظة، ووسط وجنوب الإقليم.

أمطار أسوان اليوم الجمعة

بينما تشهد درجات الحرارة ليلا في مدينة أسوان، انخفاض في درجات الحرارة، مع الشعور ببرودة أثناء الدخول مع ساعات الليل خاصة مع الدخول في الساعات المتأخرة من اليوم.

بينما نوهت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في أسوان سجلت درجة الحرارة العظمى، 37 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية، بينما جاءت سرعة الرياح بنحو 10 كيلو / ساعة، والأمطار 2%، والرطوبة 29%.