«الأرصاد الجوية» تحدد موعد سقوط أمطار على الإسكندرية بنسبة 30%

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد سقوط الأمطار على الإسكندرية، وذلك بعد غيابها لعدة أيام، حيث كشفت توقعاتها للأسبوع المقبل عن احتمالية سقوط أمطار خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين، لتبدأ بذلك الأجواء الشتوية بعد الاستقرار الجوي التي تعيشه المدينة الساحلية منذ عدة أيام ويشهد أجواء حارة.

حالة طقس الإسكندرية

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية سيشهد تقلبات من ميل إلى الحرارة ظهرا إلى انخفاض تدريجي ليلا، مع احتمالية سقوط أمطار خلال نهاية الأسبوع المقبل.

توقعات سقوط أمطار الإسكندرية

وكشف التقرير أن الأمطار ستضرب الإسكندرية في اليومين بنسبة 30%، وهي نسبة متوسطة يجب الحذر منها خلال التعاملات اليومية.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة، وهو ما يعني أن طقس تلك الأيام مائل للبرودة كما يصحبها سرعة رياح تصل إلى 26 كيلومترا في الساعة.