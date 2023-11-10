«أوقاف أسوان» تطلق قافلة دعوية للتوعية بقيمة الوطن في قرية المنشية

أطلقت مديرية أوقاف أسوان، اليوم الجمعة، قوافل دعوية جديدة في قرية المنشية، برعاية وزير الأوقاف ومحافظ أسوان، بالتعاون مع الشيخ حنفي دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وقد حضرها عدد من القيادات والخطباء والوعاظ.

وتضمنت القافلة مجموعة من الخطب داخل بعض المساجد، على رأسها مسجد الإمام علي بن أبي طالب بالمنشية، حيث ألقى الشيخ حنفي محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، خطبة بعنوان «أبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها».

وخلال خطبته أكد أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس من نفس واحدة وحثهم على التراحم والإنصاف والعدل والتعايش السلمي دون تمييز أو تفريق، ونقل قول الرسول صلى الله عليه وسلم «كلكم لآدم وآدم من تراب».

الوعاظ يؤكدون أهمية الوعي بقيمة الوطن

وأكد علماء الأوقاف المشاركين في القوافل الدعوية أهمية التوعية بقيمة الوطن والتحديات التي يواجهها، والمخاطر التي تحيط به، وتأتي هذه الجهود في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز قيم الوطنية والتآزر والتعاون بين المواطنين، وحماية استقرار الوطن وتعزيز المصالحة الوطنية.

أنشطة وفعاليات في القوافل الدعوية

وأكدت أوقاف أسوان في بيان، أن القوافل الدعوية تشهد عدة أنشطة وفعاليات، مثل إلقاء الخطب والمحاضرات الدينية، وتوزيع المطويات والمواد التثقيفية، وتنظيم ورش العمل والمناقشات الجماعية، وإقامة المسابقات والأنشطة الترفيهية، تهدف إلى تعزيز الوعي الديني وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية السمحة والمعتدلة.