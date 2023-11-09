«زراعة الشرقية»: حصاد المحاصيل الصيفية والاستعداد لزراعة 407 آلاف فدان قمح

تستعد محافظة الشرقية لزراعة المحاصيل الشتوية، بينما تم الانتهاء من حصاد المحاصيل الصيفية، وجارٍ استكمال القليل الباقي منها في الحقول الزراعية، ولعل أبرز المحاصيل الشتوية هو القمح ذلك المحصول الاستراتيجي المهم للدولة والمحافظة، ولعل محافظة الشرقية أكثر المحافظات مساحة في زراعة القمح.

زراعة القمح في الشرقية

قال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن»، إن المحافظة تستعد لزراعة المحاصيل الشتوية، ولعل أبرز الأصناف هو محصول القمح، مشيرا إلى استهداف زراعة 407 آلاف فدان من المحصول.

أصناف القمح الجيدة زراعتها في الزراعة

وأوضح نصير، خلال حديثه، أن زراعة القمح تبدأ منذ منتصف شهر نوفمبر الجاري وحتى شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أصناف القمح التي يجود زراعتها بالمحافظة مثل مصر 4، سدس 14، جيزة 171 وسخا 95.

جارٍ الانتهاء من حصاد المحاصيل الصيفية

وأضاف مدير عام الزراعة بالشرقية أنه تم حصاد عدد من المحاصيل، موضحا أنه تم الانتهاء تماما من حصادها من الحقول مشيرا إلى حصاد عباد الشمس البالغ مساحته 22 ألفا و693 فدانا، بالإضافة إلى حصاد 3559 من محصول الفول الصويا بينما تم حصاد 164 ألفا و931 فدانا من الذرة البيضاء والانتهاء من حصاد الذرة الصفراء بواقع 63 ألفا و068 فدانا، وجارٍ الانتهاء من حصاد باقي المحاصيل الصيفية لزراعة الأخرى الشتوية والذي تم زراعة بعضها فعليا في الحقول الزراعية.