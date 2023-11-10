مصدر بالإسكان: طرح شقق بنظام الإيجار ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»

صرح مصدر بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن الحكومة قررت طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمدة 7 سنوات، بعدد 1000 شقة كبداية تجريبية في 4 محافظات مختلفة هي الجيزة والمنوفية والشرقية وبني سويف، بمساحتي 75 مترا مربعا، و90 مترا مربعا، مؤكدا أن هذه الوحدات ستكون في أرقى المناطق.

موعد طرح وحدات الإيجار ضمن مبادرة «سكن كل المصريين»

وقال المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن موعد طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار، سيكون قبل نهاية 2023، موضحا أن المواطن سيقوم بدفع مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

القيمة الإيجارية للوحدة السكنية ضمن مبادرة سكن كل المصريين

وحددت الحكومة في بيان رسمي، أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المكونة من 75 مترا مربعا، 1200 جنيه شهريا، والقيمة الإيجارية للشقق المكونة من 95 مترا مربعا 1500 جنيه، عطفا على زيادة القيمة الإيجارية 7% كل سنة.