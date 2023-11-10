انطلاق مؤتمر القبائل العربية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الإسماعيلية

انطلق منذ قليل مؤتمر نظمته عدد من القبائل العربية في محافظة الإسماعيلية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة بالتزامن مع انطلاق الدعاية الانتخابية في المحافظات.

وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من المواطنين من أهالي مراكز القصاصين وأبوصوير والتل الكبير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الشعب والشيوخ.

وقال الشيخ أحمد سلامة داؤود شيخ قبيلة الطميلات، إن المؤتمر هو الأول في محافظة الإسماعيلية بحضور معظم القبائل في محافظات الإسماعيلية والشرقية دعما للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة.

وأضاف الشيخ أحمد سلامة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر شهدت تنمية علي كافة المحاور من البنية التحتية إلى إقامة مشاريع عملاقة انتشلت مصر من الضياع، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أعاد هيبة الدولة ومكانتها بعد سنوات من الضياع.

ويحضر المؤتمر كلا من الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، على رأسهم الشيخ عبدالله أبو جهامة والشيخ عيسى الخرافيين من مشايخ قبائل سيناء إلى جانب مشايخ قبائل «بلي والمعازة والحويطات والحيوات والبياضية والمعازة والعيايدة في محافظة الإسماعيلية».