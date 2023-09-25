مؤتمر حاشد لحزب «حماة الوطن» بشمال سيناء دعما للرئيس السيسي

عقد حزب «حماة الوطن» بشمال سيناء، مؤتمرا حاشدا، حضره جميع الأمناء والكوادر والأعضاء بالحزب، ورؤساء الأقسام، دعما للرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

قال المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم بالحزب، إنه قد تم تجميع الكشوفات والأسماء التي تجهزت بشكل تام لعمل التوكيلات الرئاسية، مضيفا أن هناك أدوار كبيرة ومميزة سوف تكون لأعضاء الحزب، وجميع الأمانات، لمساعدة الأهالي الذين ينون عمل التوكيلات من خارج الحزب، ومن داخله.

الحزب نفذ فاعليات كبيرة بشمال سيناء

وذكر أمين التنظيم، أن حزب حماة الوطن قد تفاعل ونفذ عدة فاعليات أهلية بشمال سيناء، والتي كانت تنفيذا لمبادرة الرئيس، وجاء الدور لكي نجني ثمار مجهود الأعوام السابقة، من أجل الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية من بداية التوكيلات، حتى وصول الرئيس لولاية جديدة.

انطلاق فاعليات المرأة في سيناء بحزب حماة الوطن

فيما أكدت حسناء الشريف أمينة المرأة بالحزب، أنها تستعد للانطلاق بمفاجآت كبيرة، سواء على مستوى الحزب، أو على مستوى الدعم للرئيس، موضحة أن عضوات المرأة بشمال سيناء، قد تمكنت من جمع أسماء وتوكيلات، واستمارات عضوية لفتيات ونساء من خارج الحزب، موضحة أنه سوف تقوم بزيارة ميدانية للقرى في المحافظة، بداية من قرية الروضة، والقرى الأخرى في بئر العبد والشيخ زويد ورفح، ومناطق الوسط من سيناء.