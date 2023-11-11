انطلاق الجولة السادسة للمجموعة 11 في دوري القسم الثالث اليوم

تنطلق في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، 6 مباريات في الجولة السادسة لدوري القسم الثالث للمجموعة 11 التي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم تحت إشراف عامر حسين، المشرف العام على لجنة المسابقات والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة المسابقات، وحسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

مباريات اليوم

يلتقي فريق مركز شباب أبو حمص مع بدر على ملعب مركز شباب أبو حمص ‏فيما يواجه فريق المنتزه نظيره إيتاي البارود على ملعب المدينة الشبابية.

ويستضيف فريق مركز شباب العامرية نظيره نهضة العامرية على ملعب مركز شباب العامرية، ويلتقي مركز شباب كفر بولين مع مركز شباب الدلنجات على ملعب بدر.

ويواجه نادي أصحاب الجياد نظيره مياه البحيرة على استاد الجامعة، ويلعب مركز شباب المعمورة مع فريق الترام على ملعب مركز شباب المعمورة.

القرعة تجنب أبو المطامير اللعب في هذه الجولة

فيما جنبت القرعة فريق مركز شباب أبو المطامير اللعب في هذه الجولة، ‏‏وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.