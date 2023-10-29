هنا الزاهد: «الأيام دي بتعلمني إن مفيش حاجة تستاهل.. العمر بينتهي في لحظة»

حالة من الحزن سيطرت على الفنانة هنا الزاهد، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لا سيما بعد وفاة ابنة خالة زوجها أحمد فهمي.

وكتبت هنا الزاهد قائلة: يارب حقيقي إحنا في أيام صعبة جدا، حقيقي إحنا ممكن كلنا نروح في ثانية، أنا الأيام دي بتعلمني أن بجد مفيش حاجة تستاهل العمر بينتهي في لحظة، لا إله إلا الله ربنا يرحم كل أمواتنا ويرحمنا برحمته يارب يارحيم».

وفاة ابنة خالة أحمد فهمي

وأعلن أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيره «إكس»: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله ابنة خالتي غدير سعيد محجوب، نسألكم الدعاء».

هنا الزاهد تدعم فلسطين

أعلنت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «إكس»، تضامنها مع الشعب الفلسطيني قائلة: اللهم نجهم من الخوف والفزع ومن الجوع والجزع واجزهم عن المشقة الحياة الفانية بما صبروا جنة وحريرا.