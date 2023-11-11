إدارة «النقل الميكانيكي» بحي المناخ في بورسعيد تستعد لاستقبال الشتاء

تعتبر إدارة النقل الميكانيكي بالأحياء في محافظة بورسعيد هي عصب الإدارات وتتعامل مع الإدارات الخدمية خاصة في فصل الشتاء وأهمية دور هذه المعدات الميكانيكية في سحب مياه الأمطار وتنظيف الشوارع.

جولة في إدارة النقل الميكانيكي

وأعلنت لمياء الجيار رئيس حي المناخ ببورسعيد، أنها قامت بجولة تفقدية بتوجيه من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمتابعة سير العمل في إدارة النقل الميكانيكي ومقرها جراج الحي، كما تابعت وضع خطة للمرحلة المقبلة لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء وخاصة لأهمية هذه المعدات في سحب مياه الأمطار ونظافة الشوارع.

وقال رئيس حي المناخ، إنها تابعت خلال جولتها أعمال صيانة وتجديد المعدات والسيارات وصناديق جمع القمامة، والتي تجري داخل الجراج وبالجهود الذاتية للحي دون تحميل أي أعباء على ميزانية الدولة.

النقل الميكانيكي متصلة بالإدارات الخدمية

وأشارت رئيس حي المناخ إلى أن إدارة النقل الميكانيكي تعد من الإدارات المرتبط عملها بجميع الإدارات الخدمية المتصل عملها بالشارع كالإشغالات وتحسين وشئون البيئة والحدائق والمنشآت الصحية وغيرها من خلال المعدات والأدوات والسيارات التي تستخدم بها، فضلا عن صيانتها وإصلاح الأعطال بأي منها من خلال العمال التابعين لها من ذوي الخبرة والكفاءة.

يذكر أن محافظة بورسعيد تهتم بإدارة النقل الميكانيكي وتحرص على تطوير المعدات بالإدارة واستخدامها في مختلف الخدمات التي تقدم في أحياء بورسعيد وللمواطنين من أعمال النظافة وسحب مياه الأمطار وإزالة الإشغالات على نهر الطريق.