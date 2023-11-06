«النقل» تبحث التعاون مع شركة متخصصة في إدارة وتشغيل ورش الوحدات المتحركة

شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة اسكودا، لبحث زيادة التعاون في مجال إدارة وتشغيل ورش صيانة الوحدات المتحركة، حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم المهندس محمد عامر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وديديه بفلغجر رئيس مجلس إدارة شركة سكودا ترانسبورتيشن أيه. أس.

هيئة السكة الحديد

وعقب التوقيع أكد وزير النقل أن هذا الاتفاق يأتي في إطار اهتمام الجانبين بزيادة حجم التعاون، حيث تسعى هيئة السكة الحديد إلى تحسين القدرات الخاصة بأعمال صيانة وعمرة الوحدات المتحركة سواء القدارات الفنية للعنصر البشري الموجود بالهيئة أو القدرات الفنية للورش، وتجهيزها بالمعدات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة وأساليب الصيانة والتشغيل، والذي سيتم بالتعاون مع شركة سكودا ترانسبورتيشن أيه. أس، وكذلك رغبة شركة اسكودا في زيادة التعاون وتوسعة نشاطها داخل مصر وخاصة في مجال السكك الحديدية.

تفاصيل التوقيع

وأشار إلى أن هذا التوقيع مع شركة اسكودا يأتي فى إطار توجيهات الرئيس السيسي، بالتطوير والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية وفقا لأحدث النظم العالمية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي والمصري في كافة المشروعات وزيادة إنتاجية الورش المختلفة وإمدادها بأحدث المعدات ونقل الخبرة للعاملين المصريين، خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير 33 ورشة بالسكة الحديد مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.