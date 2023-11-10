«القومي للمرأة» ينظم تدريبا للعاملات والعاملين بفندق بورسعيد مصر للسياحة

نظم المجلس القومي للمرأة في بورسعيد، دورة تدريبية استهدفت العاملات والعاملين بفندق بورسعيد مصر للسياحة، واستمرت على مدار يومين، وذلك في إطار مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية»، الذي ينفذه المجلس، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية ومع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر.

فعاليات التدريب

افتتحت التدريب الأستاذة شيماء نعيم، مدير عام إدارة التخطيط والاستراتيجية بالمجلس، حيث قامت بالتعريف بدور وجهود المجلس في تمكين وحماية المرأة، وتطرقت إلى مشروع السياحة ما يتضمنه من أنشطة تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة لتحقيق بيئة عمل آمنة.

فيما عرضت الأستاذة سماح حلمي، خبيرة المشروع المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية ، ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل، واستعرض الأستاذ مايكل أيوب الخبير التنموي مفهوم و مستويات القيادة ومبادئ التعرف على القيادة الشمولية بالإضافة إلى مفهوم الثقافة المؤسسية وخصائصها الداعمة لتمكين النساء.

مفهوم العنف ضد المرأة

تناول التدريب أيضا عرض دور مكتب شكاوى المرأة والخدمات التي يقدمها ومفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار، واختتمت الدورة التدريبية بتوزيع شهادات التكريم علي العاملات والعاملين بالفندق.