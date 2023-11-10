محافظ الإسكندرية: 489 لاعبا يشاركون في بطولة الجمهورية لألعاب القوى

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن استضافة ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي لبطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 16 عامًا للمرة الأولى منذ عام 2016، وتقام البطولة بمشاركة 489 لاعبًا يمثلون 45 ناديًا وهيئة رياضية على مستوى الجمهورية.

12 لعبة في بطولة الجمهورية بستاد الإسكندرية

وأضاف محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أن المنافسات تشهد 12 لعبة منها «الوثب العالي، والوثب الطويل، ورمي الجلة، والحواجز، والجري».

المحافظ: ندعم إقامة جميع الفاعليات الرياضية بالإسكندرية

وأعرب اللواء محمد الشريف عن فخره وسعادته باستضافة ستاد الإسكندرية لمثل هذا الحدث الرياضي الكبير، مؤكدًا دعمه المستمر لإقامة جميع الفعاليات الرياضية بالإسكندرية؛ تشجيعًا للشباب والنشء وحثهم على ممارسة الرياضة، متمنيًا التوفيق لجميع اللاعبين والفرق المشاركة.

فعاليات بطولة الجمهورية لألعاب القوى

ومن المقرر أن تستمر البطولة على مدار يومي الجمعة والسبت، وقد شهدت فاعليات اليوم الأول؛ الدكتورة صفاء الشريف وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، والدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.