إنذارات بسداد الإيجارات المتأخرة للكافتيريات على شاطئ بورسعيد

نظم حي المناخ في محافظة بورسعيد اليوم، حملة مكبرة لتوجيه إنذارات لتنبيه المتأخرين عن سداد مستحقات الدولة لمتتفعي كافتيريات شاطئ بورسعيد، حيث إن هذه الكافتريات ضمن الأماكن التي تم تطويرها في بورسعيد واستغلال مساحات واسعة ومميزة في التطوير السياحي.

سداد مستحقات الدولة

وأعلنت لمياء الجيار رئيس حي المناخ في بورسعيد، أن فرق العمل الميدانية المشكلة من إدارات حي المناخ وصلت، اليوم الجمعة، أعمالها في تسليم إنذارات للمنتفعين من كافتيريات «برجولات»، الشاطئ بنطاق الحي ؛ والتنبيه على المتأخرين عن سداد مستحقات الدولة، منهم وإزالة الإشغالات بمحيطهم تفادياً لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشارت رئيس حي المناخ إلى أن هذه الحملات تأتي بتوجيهات من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إذ جرى تسليم الإنذارات لمساعدة المواطنين على معرفة المتأخرات المستحقة وضرورة السداد منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

من جانب آخر أكدت رئيس حي المناخ أن الأجهزة التنفيذية بالحي ممثلة في إدارة الكهرباء برئاسة عبد الراضي حملة، نظمت حملة اليوم لإزالة الوصلات العشوائية من أعمدة الإضاءة العامة بحديقة المنتزه بنطاق الحي.

منع سرقة التيار الكهربائي حفاظا على أرواح المواطنين

وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من الوصلات الكهربائية المخالفة، ويأتي ذلك في إطار الحفاظ الرقابة علي المتنزهات ومنع سرقة التيار الكهربائي حفاظا على أرواح المواطنين من الخطورة الظاهرة التي تسببها الوصلات العشوائية، ومن خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي.