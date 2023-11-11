جاليري الآرت كافيه: التبرع بـ 20% من حصيلة بيع لوحات المعرض لصالح غزة

تحت عنوان «فنانين من أجل فلسطين»، افتتح جاليري الآرت كافيه موسم الخريف بمعرض يضم العديد من الفنانين يعرضون أكثر من 100 لوحه فنية، بقاعة عرض الجاليري بالمعادي، بحضور عدد من المهتمين بالحركة التشكيلية في مصر.

التبرع بــ20% من إجمالي المبيعات

صرحت الفنانة هدى كمال مؤسسة جاليري الآرت كافيه، أن إدارة الجاليري والفنانين المشاركين قرروا التبرع بـ 20% من إجمالي مبيعات اللوحات الفنية المعروضة لصالح الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، حيث سيتم توجيه حصيلة المبيعات إلى الهلال الأحمر المصري للتصرف فيها بمعرفته، لتقديم المساعدات اللازمة لأهالي غزة.

ومن جانبه صرح الفنان التشكيلي الدكتور إسلام الريحاني المشرف على المعرض واحد العارضين «الفن هو وسيلتنا الوحيدة للتعبير عن تضامنا الإنساني مع كل محتاج خاصة اخواتنا في فلسطين».

الفنانون المشاركون

يضم المعرض مجموعة كبيرة من الفنانين المحترفين الذين يقدمون أعمالا تمثل مختلف المدارس الفنية من تجريبية وتجريدية، منهم من شارك في العديد من المعرض المحلية والإقليمية، ومن الفنانين المشاركين الإعلامية هالة فوزي، بريهان سالم، دينا بركات، هيدي خالد، سميحة فارس، ليلى عزمي، سلمى محمد، هدى شوقي، رانيا منصور، أشرقت علام، مها محمود، ناهد سامي، أروى الغنيمي، يسرا أمين، دينا صبحي وجينا جمال مروة سمير.. وآخرين.