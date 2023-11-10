«التحالف الوطني»: تجهيز 16 ألف كرتونة من المساعدات لقطاع غزة

أعلنت جمعية رسالة للأعمال الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنظيم قافلة طبية شاملة للأهالي في شمال سيناء والأشقاء من فلسطين.

تجهيز 16 ألف كرتونة ضمن مساعدات التحالف

وأشارت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى الانتهاء من تعبئة وتجهيز 16 ألف كرتونة مواد غذائية، و1000 بطانية و1000 لحاف بالإضافة إلى 5 كونتينرات مياه وإرسالها استعدادا لإرسالها إلى الأشقاء في غزة، كمساهمة لتوفير أقل احتياجاتهم.

وأطلق عضو التحالف حملة إغاثة انسانية عاجلة لمساعدة أهالينا المتضررين في قطاع غزة لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، مشيرا إلى أن سعر كرتونة المواد الغذائية 350 جنيها، وسعر اللحاف 350 جنيها، موضحة أنه يمكن التبرع من خلال الإتصال على رقم 19450، أو من خلال موقعها الرسمي.

مساعدات التحالف الوطني

ويأتي في إطار استمرار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمد جسر بري متواصل من المساعدات يستهدف إرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومي منتظم دون حد أقصى إلى الأشقاء في غزة، وتضم القوافل كميات كبيرة من المساعدات الغذائية سهلة الفتح، المستلزمات الطبية، ألبان للاطفال، مياه للشرب، أدوية للأمراض المزمنة.