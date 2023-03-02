«محلُ الميلادِ: قصيدةٌ».. جاليري قرطبة ينظم معرض جماعي 5 مارس

ينظم جاليري قرطبة بالمهندسين، معرضا جماعيا بعنوان: «محلُ الميلادِ: قصيدةٌ»، بورتريه معاصر عنوان النسخة الثانية، والذي يقيمه الجاليري سنويا، ويقام هذا العام في الفترة من 5 إلى 20 مارس الجاري.

وقال الناقد الفني محمد الجبالي، في تصريح لـ«الوطن»، إن أعمال المعرض تطرح حلولا معاصرة لفن البورترية الذي يُعد من أقدم أشكال الفن التشكيلي في العالم، وأقربها لمتذوقي الفن، وفي هذه النسخة نطرح تساؤلات: ماذا يمثل لنا الشعر؟ من هو الشاعر؟ كيف يتكون؟ ما حالات تبدله؟ وما الخيالات التي تبثها فينا نصوصه؟

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وأضاف «الجبالي»: «نحاول أن نقترب من نصوص شاعرنا الأقرب ومن شخوصه، نحاول أن نجري حوارا أو تناصا مع القيمة الشعرية والإنسانية لشخصيات رسمها الشاعر بكلماته».

21 فنانا في معرض «محلُ الميلادِ: قصيدةٌ»

ما بين النص التراثي والمعاصر تفاعل 21 مصورا ونحاتا مصريا معاصرا لإضافة بعد درامي جديد لفن البورترية.

وتتميز هذه النسخة باشتراك فنانين من أجيال مختلفة ومن مدن مصرية بخلاف القاهرة، كالأقصر وطنطا ودهب، ما يضيف تنوعا إبداعيا وثقافيا للمعرض.

أسماء المشاركين في النسخة الحالية

يشارك في هذه النسخة الفنانين سمير فؤاد، محمد عبلة، إبراهيم فيليب، عمر الفيومي، ماهر جرجس، سعيد أبو رية، محمد عبد المنعم، ياسر جاد،شاك الإدريسي،هبة أمين، فاطمة حسن، حسام السواح، أمنية سيد، إيمان حكيم، جيهان سعودي، عماد عبد الوهاب، شيرين البارودي، أبو العيون جمال ورانية خلاف.

كما ينظم الجاليري ندوة للمهتمين بالشعر والفن التشكيلي يوم الأحد 12 مارس للقاء حواري يتحاور فيه الفنانون المشاركون المساحات المشتركة بين فني البورترية والشعر، ويقرأون نصوصا شعرية ألهمتهم وكيف خرجت تلك الأعمال من عباءة القصيدة.