قلعة قايتباي تستقبل وفود ذوي الهمم ضمن البرنامج الرئاسي «أهل مصر»

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إن قلعة قايتباي استقبلت مجموعة كبيرة من الشباب من ذوي الهمم ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية «أهل مصر»، الذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب إدارة البرامج التطوعية بوزارة الشباب والرياضة، ضمن جولتها التثقيفية والسياحية للمشاركين بالبرنامج من ذوي الهمم.

شرح المراحل التاريخية في قلعة قايتباي

وأضاف مدير آثار الإسكندرية في بيان اليوم، أن الشباب تعرفوا خلال زيارتهم لقلعة قايتباي على شرح المراحل التاريخية التي مرت بها القلعة ومراحل تجديدها ومحتوياتها ومكوناتها.

وأشار إلى أن المشاركين أعربوا عن سعادتهم البالغة لزيارة قلعة قايتباي وبالمشاركة بالبرنامج بما يضمه من زيارات تثقيفية مع شرح وافي لكل ما يقصدونه من أماكن تاريخية بالمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية

يذكر أن البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية «أهل مصر» لنشر الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي بين شباب هذه المحافظات وخاصة ذوي الهمم منهم، حيث تهتم وزارة الشباب والرياضة بتيسير إجراءات دمج ذوى الهمم في المجالات الشبابية والرياضية، وتذليل أي عقبات تواجههم، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية برعايتهم وتأهيلهم وتلبية متطلباتهم وتوفير كافة حقوقهم، ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية.