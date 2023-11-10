مراسل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه مجمع الشفاء بغزة

قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة، إن الأوضاع في قطاع غزة في غاية الخطورة، كما أنه مازالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بكثافة وتقوم بالاعتداء على عدة مناطق، مشيرًا إلى أنه قبل قليل كانت هناك غارة على منزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة مما أدى الى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

استهدافات متتالية لأراض زراعية في خان يونس

وأضاف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه كان هناك استهدافات متتالية لأراض زراعية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ولكن الحدث الأبرز في هذه الليلة كان الاشتباكات الدائرة بمحيط مجمع الشفاء الطبي، وإطلاق الرصاص الحي باتجاه هذا المجمع مما أدى إلى سقوط إصابات من النازحين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من الخروج من هذا المجمع.

800 مصاب بحالة حرجة جدا داخل غرف العناية المركزة

وتابع: «تحدثنا مع الدكتور محمد أبو سلمية رئيس مجمع الشفاء الطبي، وأكد أنهم يسمعون اشتباكات عنيفة وقوية تدور في محيط المجمع، كما أكد أن أكثر من 800 مصاب بحالة حرجة جدا داخل غرف العناية المركزة، ولا يستطيعون إخلاء هؤلاء المصابين أو الجرحى من داخل هذا المستشفى نظرًا لصعوبة حالتهم الطبية».