وزيرة الصحة الفلسطينية: أطباء غزة مستمرون في أداء واجبهم رغم الأوضاع الصعبة

كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن الدور المهم الذي يقوم به الطاقم الطبي في قطاع غزة تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن هناك وضع صعب يعاني منه الأطباء والأطقم الطبية في مشافي غزة بسبب النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية وأدوية التخدير والمستلزمات الخاصة بأقسام الطوارئ.

وقالت مي الكيلة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأطباء اضطروا إلى المفاضلة بين الجرحى وفق الإمكانات المتاحة لديهم: «وبالفعل تقوم الطواقم الطبية في قطاع غزة بعمل عظيم، حيث إنهم لم يتوقفوا عن تقديم الخدمة منذ بداية العدوان على القطاع، ومستمرون في أداء واجبهم حتى الآن، فكل التحية والاحترام لهم على جهودهم الاستثنائية في هذه الظروف الصعبة».

تدمير الألواح الشمسية

وأشارت إلى أنه في 6 نوفمبر، تم استهداف الطابق الخامس في مستشفى الشفاء «مبنى القدس» بغارات جوية إسرائيلية، ما أدى إلى تدمير الألواح الشمسية «آخر مصدر لتوليد الكهرباء»، واستشهاد عشرات الأشخاص، بما في ذلك عدد من الباحثين عن ملجأ آمن، كما قصفت قوات الاحتلال قصف مستشفى المعمداني، وارتكبت الجرائم بحق المستشفيات والطواقم الطبية.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى أن إسرائيل تدير ظهرها للمجتمع الدولي وتمعن في جرائمها بحق المستشفيات في قطاع غزة، مطالبة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة.