وزيرة الصحة الفلسطينية: يجب توفير الدعم والوقود لمستشفيات غزة

أكدت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة، أنه يجب العمل على توفير الدعم والمساندة للمستشفيات القائمة في قطاع غزة كأولوية قصوى من خلال تزويدها بالوقود بشكل فوري، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، وضرورة الضغط بشكل أكبر على سلطات الاحتلال للسماح للطواقم الطبية من الضفة الغربية والمتطوعين بالدخول إلى قطاع غزة ومساعدة ومساندة الطواقم الطبية هناك.

المستشفيات الميدانية

وقالت مي الكيلة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بالنسبة للمستشفيات الميدانية فمن الممكن أن يكون عملها مسانداً للمشافي في قطاع غزة، ولكن الأولوية لدعم المشافي القائمة بحيث لا تكون المستشفيات الميدانية بديلاً عن المشافي القائمة.

وقف فورى للعدوان الإسرائيلى

وأضافت: «أمام كل هذه الدماء والمجازر فإننا في وزارة الصحة الفلسطينية ندعو لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ونطالب بالسماح بشكل عاجل بإدخال الإمدادات الإنسانية والصحية للقطاع، وخاصة الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المشافي، وكذلك السماح بدخول الفرق الطبية المتطوعة لمساندة الكوادر الصحية في علاج المرضى والجرحى، والسماح بخروج الجرحى والمرضى للعلاج في مشافي مصر وغيرها دون أى إعاقات، ووقف تهجير المواطنين من مناطق سكنهم في القطاع».