شذى حسون: ترقبوا حدثا إنسانيا كبيرا بالعراق لدعم أطفال غزة والوطن العربي

قررت الفنانة العراقية شذى حسون، دعم أطفال غزة بمبادرة إنسانية جديدة، بعد القصف الغاشم الذي يتعرض له القطاع بفلسطين خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى إطلاق حدث إنساني قريبا لدعم أطفال العراق وغزة والوطن العربي.

شذى حسون تدعم أطفال غزة

ونشرت شذى، عبر حسابها بموقع «إنستجرام» فيديو قصير لها وعلقت عليه: «زيارتي الاعتيادية لبيتي الثاني في الإمارات مركز راشد لأصحاب الهمم. زرت أصدقائي الأطفال. غنينا ضحكنا استمتعنا. حاولت أرسم في وجوههم ابتسامة لأن هذا دورنا كفنانين.. وكذلك استذكرنا أطفال غزة وشهداءهم ودعينا من كل قلبنا من رب العالمين أن يفرجها رب العالمين عليهم».

شذى حسون: دعم أطفال العراق

وأضافت شذى حسون: «شكرا الرائعة مريم عثمان على جهودك الكبيرة في دعم أصحاب الهمم، ونحن دائما معك ومع أي مبادرة إنسانية تفرح قلوب أطفالنا.. وقريبا ترقبوا في عراقنا أكبر حدث إنساني لدعم أطفال العراق وغزة والوطن العربي».